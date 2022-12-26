الفيصل يشهد تتويج الفائزين بجائزة مكة للتميز 2022

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفل إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشر للعام 2022م .

تفاصيل الجوائز

وفاز بجائزة فرع التميز الإداري أمانة محافظة جدة مقابل مشروع إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، كما نالت جائزة فرع التميز الثقافي هيئة التراث نظير مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وفي فرع التميز البيئي فازت الهيئة العامة لعقارات الدولة نظير مبادرة الصك الموحد.

وحصلت على جائزة التميز العمراني وزارة التعليم لقاء مبادرة المشاريع العاجلة بمحافظة جدة ، وحققت جائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظير مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة، وفي فرع التميز الاجتماعي فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير أعمالها أثناء مشروع إزالة الأحياء العشوائية.

التميز العلمي والتقني

كما نالت جامعة أم القرى جائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير كرسي العشوائيات ، وفازت بجائزة التميز الاقتصادي شركة معادن للذهب ومعادن الأساس ، وحصدت شرطة منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الإنساني ،لقاء الجهود الإنسانية والأمنية أثناء مشروع الأحياء العشوائية . وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والداعمين وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.