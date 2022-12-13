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بهدف لترسيخ الهوية العربية للمجتمع

الفيصل يفتتح مؤتمر اللغة العربية بالشراكة مع مجمع الملك سلمان

2022-12-13 الساعة 11:06
الفيصل يفتتح مؤتمر اللغة العربية بالشراكة مع مجمع الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

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افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي (الهوية والتمكين والأثر)، بالشراكة مع ثلاث جهات حيوية هي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والهيئة العامة للأوقاف والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

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أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى تشجيع القطاع غير الربحي على تعزيز التنمية اللغوية والمحافظة على ترسيخ الهوية العربية للمجتمع، وإنشاء الكيانات المتخصصة في خدمة اللغة العربية وتحقيق الاستدامة المالية لها، ودراسة واقع اللغة العربية في القطاع غير الربحي، وتوجيه القطاع غير الربحي نحو الاستثمار الخيري في اللغة العربية ودعم المبادرات والمشاريع التي تخدم لغة القرآن الكريم، ورصد واستشراف أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية في القطاع غير الربحي.

جلسات المؤتمر

وستُعقد جلسات المؤتمر والحلقات العلمية برحاب جامعة الملك عبدالعزيز يومي الأربعاء والخميس 14- 15 ديسمبر 2022، كما سيشهد المؤتمر معرضًا تعريفيًّا بالجهات المشاركة من القطاعات اللغوية ومؤسسات القطاع غير الربحي.

أبرز محاور المؤتمر

ويتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها أهمية القطاع غير الربحي ودوره في ترسيخ الهوية العربية والأمن اللغوي، جهود القطاع غير الربحي في دعم مشاريع اللغة العربية، تجارب رائدة في تأسيس مشاريع التنمية اللغوية في القطاع غير الربحي عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا، اللغة العربية بوصفها وعاء لقيم المجتمع وتاريخه وهويته، تمكين اللغة العربية في ضوء رؤية المملكة 2030، الكيانات غير الربحية المتخصصة في مشاريع اللغة العربية وآفاق الاستدامة المالية، والاستثمار في اللغة العربية وتوظيف رأس المال البشري، والوقف على تعليم اللغة العربية: تجارب ومبادرات، والقطاع غير الربحي ومشاريع التعريب والترجمة، والقطاع غير الربحي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والقطاع غير الربحي ونشر ثقافة التطوع في خدمة اللغة العربية، ومكتسبات العمل غير الربحي في مجال تمكين اللغة العربية واستدامة مشاريعها.

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