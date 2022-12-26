Icon

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فازت بالتميز الإداري أمانة جدة

قصيدة القرشي تنال إعجاب الحضور في إعلان جائزة مكة للتميز

2022-12-26 الساعة 8:50
قصيدة القرشي تنال إعجاب الحضور في إعلان جائزة مكة للتميز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حفل إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشرة للعام 2022م.

وألقى الشاعر الدكتور زاهد القرشي قصيدة خلال حفل إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز 2022 اتسمت بالفصاحة والبلاغة حيث نالت إعجاب الحضور .

قد يهمّك أيضاً
Img

البيئة تطلق خدمة طلب زيارة مزرعة عبر تطبيق مرشدك الزراعي

Img

ضمك يستهدف الفوز الأول ضد الوحدة

أمانة جدة

وفاز بجائزة فرع التميز الإداري أمانة محافظة جدة مقابل مشروع إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، كما نالت جائزة فرع التميز الثقافي هيئة التراث نظير مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وفي فرع التميز البيئي فازت الهيئة العامة لعقارات الدولة نظير مبادرة الصك الموحد، وحصلت على جائزة التميز العمراني وزارة التعليم لقاء مبادرة المشاريع العاجلة بمحافظة جدة، وحققت جائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظير مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة.

التميز الاجتماعي

وفي فرع التميز الاجتماعي فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير أعمالها أثناء مشروع إزالة الأحياء العشوائية، كما نالت جامعة أم القرى جائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير كرسي العشوائيات، وفازت بجائزة التميز الاقتصادي شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، وحصدت شرطة منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الإنساني، لقاء الجهود الإنسانية والأمنية أثناء مشروع الأحياء العشوائية.

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والداعمين وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...
آخر الاخبار

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...

آخر الاخبار
إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...
السعودية اليوم

إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...

السعودية اليوم
إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب
كأس العالم

إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب

كأس العالم
سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...
العالم

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...

العالم
نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم
الرياضة

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

الرياضة
أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...
السعودية اليوم

أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...

السعودية اليوم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان
العالم

انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان

العالم