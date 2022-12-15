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جائزة التجربة الشعرية قيمتها 500 ألف ريال

الفيصل يُكرم الفائزين في الموسم الرابع للشعر العربي

2022-12-15 الساعة 1:48
الفيصل يُكرم الفائزين في الموسم الرابع للشعر العربي
المواطن - فريق التحرير

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توَج الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع.

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جائزة التجربة الشعرية

وكرم الفائزين بالجائزة، وهم: الفائز بجائزة التجربة الشعرية الشاعر محمد بن عبدالله العلي من المملكة العربية السعودية وقيمتها 500,000 ريال سعودي، الفائز بجائزة الديوان، الشاعر محمد الأمين جوب من جمهورية السنغال عن ديوانه (كأغنية لن تكتمل) وقيمتها 200,000 ريال سعودي، الفائز بجائزة الشعر المسرحي الشاعر محمد إسماعيل عبدالله سويلم من جمهورية مصر العربية عن مسرحيته (أعمى يلعب الشطرنج) وقيمتها 100,000 ريال سعودي، الفائز بجائزة القصيدة المغناة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين من دولة الكويت عن قصيدة (لن أسلاكم) أداء الفنانة: ولاء الجندي وقيمتها 100,000 ريال سعودي، وجائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمتها 100,000 ريال سعودي.

جائزة الشاعر الواحد

كما كرم الفائزين بجائزة الشاعر الواعد التي يبلغ إجمالي قيمتها 500,000 ألف ريال سعودي، حيث فاز بجائزة مسار التعليم العام، وقيمتها 40,000 ألف ريال سعودي لكل فائز، نواف فوزان المطرفي (ثانوية الفلاح تعليم مكة)، سهلية بنت محمد العمري (ثانوية أم المؤمنين عائشة بن أبي بكر تعليم المدينة المنورة)، مهند هاني الزرقي (ثانوية العبادي الأهلية تعليم الطائف)، محمد عبدالعزيز السلطان (مدارس المناهج تعليم الرياض)، دانة ناصر السلوم ( ثانوية 78 تعليم الرياض)، بينما فاز بجائزة مسار الجامعات السعودية وقيمتها 60,000 ألف ريال سعودي لكل فائز، نادر بن محمد بن علي الغامدي (جامعة الباحة)، ليان إبراهيم عبدالله الكلثم (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، عبدالرحمن حسين إبراهيم محرق (كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية)، مصعب فواز عقيل الجهني (جامعة تبوك)، وإبراهيم علي إبراهيم البريدي (جامعة القصيم).

فيلم تعريفي

وتخلل الحفل عرض فيلم تعريفي بالفائزين بمختلف الجوائز، بينما ألقى الفائز بالتجربة الشعرية الشاعر محمد بن عبدالله العلي كلمة، تلاها قصيدة للشاعر أمين جوب.

وتواصلت فقرات الحفل بعرض فيديو جرافيكس يعكس جهود بيت الشعر، ومسرحية شعرية، كذلك عُرض فيلم النظرة الشعرية بين خالد الفيصل وعبدالله الفيصل.

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