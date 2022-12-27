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الفيضانات تجرف المنازل والمحاصيل والحيوانات في الفلبين

2022-12-27 الساعة 1:39
الفيضانات تجرف المنازل والمحاصيل والحيوانات في الفلبين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث، عن مصرع 8 أشخاص، وفُقدان 19 آخرين، جراء الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين على الأقاليم الجنوبية في الفلبين.

بيان

وبحسب بيان الوكالة اليوم، فإن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من جراء الفيضانات، بما في ذلك 44 ألفًا و672 ساكنًا نزحوا من منازلهم، واضطروا إلى الإقامة في مراكز للإيواء، مشيرةً إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 19 شخصًا، مبينًا أن فرق الإنقاذ تساعد المتضررين على الخروج من المياه المرتفعة التي جرفت المنازل والأثاث والمحاصيل والحيوانات.

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كوارث طبيعية

وتشهد مناطق وسط الأرخبيل وجنوبه الذي تضربه كوارث طبيعية باستمرار، أحوالًا جوية سيئة، في هذا الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة، يعود معظمهم في هذا الوقت من السنة إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.

من جهة أخرى، قال خفر السواحل: إن رياحًا عاتية وأمواجًا مرتفعة أدت إلى غرق قارب صيد قبالة جزيرة ليتي بوسط البلاد؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بينما تم إنقاذ ستة آخرين.

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