الفيفا : تأهل المغرب التاريخي نصر لكل العرب

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” بتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

نصر لكل العرب

وقال الفيفا عن تأهل أسود الأطلس: ” تأهل الأسود لنصف نهائي كأس العالم هو نصر لكل العرب”.

وكان لاعبو منتخب أسود الأطلس حرصوا على الاحتفال مع الجماهير المغربية والعربية، وذلك بعد تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم.

وكان منتخب أسود الأطلس تأهل إلى نصف نهائي المونديال بعد إقصائه لمنتخب البرتغال بالفوز عليه بهدف دون رد سجله المهاجم يوسف النصيري.

واحتفل اللاعبون في أرضية الملعب مع الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات مع احتفالهم في غرفة خلع الملابس بطريقة لافتة للأنظار.

كما حرصت الجماهير العربية والمغربية على الاحتفال بتأهل أسود الأطلس لدور نصف النهائي في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية منذ بداية بطولات كأس العالم في عام 1930 في الأوروجواي.

ويستعد منتخب أسود الأطلس لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور نصف النهائي من المونديال مساء الأربعاء المقبل.

إنجاز أفضل من مونديال 1986

يذكر أن أسود الأطلس حقق إنجازًا أفضل من إنجاز مونديال 1986 بالوصول إلى نصف نهائي مونديال قطر، علمًا بأنه كان وصل إلى ثمن نهائي مونديال 1986 بالمكسيك وودع البطولة على يد المنتخب الألماني.