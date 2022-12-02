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بعد الحديث عن تجاوز الكرة للخط خارج الملعب

الفيفا: هدف اليابان الثاني في إسبانيا صحيح

2022-12-02 الساعة 9:13
الفيفا: هدف اليابان الثاني في إسبانيا صحيح
المواطن - محمد سمعه

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أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” الجدل المثار حول صحة الهدف الثاني لـ منتخب اليابان في شباك إسبانيا خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

هدف أثار الجدل 

وكانت الصحف الإسبانية أبدت اندهاشها من حكام تقنية الفيديو في المباراة بسبب احتسابهم للهدف بعد اعتقادهم أن الكرة تخطت خارج الملعب، وهو ما أظهرته الإعادة التلفزيونية.

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ورد الفيفا في بيان رسمي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هدف منتخب اليابان الثاني في إسبانيا تمت مراجعته من قبل تقنية الفيديو، لمعرفة إذا كانت الكرة خرجت خارج الملعب، قبل أن تُسجل في شباك إسبانيا، الكاميرات الأخرى قد تكون عرضت صورًا مضللة، لكن بحسب الأدلة الموجودة أمام الفيفا وتقنية الفيديو، الهدف صحيح والكرة لم تخرج بأكملها خارج الملعب”.

هدف اليابان الثاني في إسبانيا
هدف الساموراي الثاني في إسبانيا

اليابان تهزم إسبانيا بثنائية

وفي مباراة الأمس، تقدم المنتخب الإسباني بالهدف الوحيد في الشوط الأول عبر رأسية من اللاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الـ12 من عمر الشوط.

وحافظ المنتخب الإسباني على تفوقه ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف.

وفي الشوط الثاني، فجر المنتخب الآسيوي مفاجأة من العيار الثقيل، بإحراز هدفين في شباك المنتخب الإسباني، عبر اللاعبين ريتسو داون وأوه تانكا في الدقيقتين الـ48 والـ51.

وظل منتخب الساموراي محافظًا على تفوقه ليُصبح رصيده 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، متأهلًا في المركز الأول لدور ثمن النهائي، أما المنتخب الإسباني فصعد ثانيًا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث.

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