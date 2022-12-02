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للمرة الأولى في تاريخ البطولة منذ انطلاقها

الفيفا يحتفي بأول طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة في كأس العالم

2022-12-02 الساعة 1:43
الفيفا يحتفي بأول طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة في كأس العالم
المواطن - محمد سمعه

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احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بقيادة طاقم تحكيم نسائي كامل مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا في مونديال قطر لأول مرة منذ انطلاق البطولة في عام 1930 في الأوروجواي.

أول طاقم تحكيم نسائي في تاريخ المونديال

وكانت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار أدارت مباراة كوستاريكا وألمانيا وعاونتها كل من البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز.

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وقال الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم باللغة العربية عبر “تويتر” : “للتاريخ طاقم تحكيم نسائي بقيادة الفرنسية ستيفاني فرابار قاد مباراة ألمانيا وكوستاريكا للمرة الأولى في كأس العالم FIFA للرجال”.

ألمانيا تودع كأس العالم

وكان المنتخب الألماني ودع مونديال قطر رغم فوزه على كوستاريكا بنتيجة 4/ 2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح سيرجي جنابري في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول في إحراز هدف التقدم للمنتخب الألماني من ضربة رأسية.

وواصل المنتخب الألماني سعيه لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من المنتخب الكوستاريكي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب كوستاريكا هدف التعادل عبر تيخيدا في الدقيقة الـ58، ثم أضاف منتخب كوستاريكا الهدف الثاني بالدقيقة السبعين عبر اللاعب خوان فارجاس.

وعاد المنتخب الألماني وكشر عن أنيابه محرزًا 3 أهداف عبر اللاعب كاي هافرتز هدفين في الدقيقتين الـ74 والـ85، ثم سجل نيكلاس فولكفروج الهدف الرابع بالدقيقة التسعين.

وأصبح رصيد المنتخب الألماني بعد الفوز 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط، في المركز الرابع، ليغادر المنتخبان معًا بطولة مونديال قطر.

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