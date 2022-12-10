الفيفا يستعد لفتح تحقيق ضد ليونيل ميسي

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كشفت تقارير صحفية اليوم السبت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق ضد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعبي التانجو بعد دخولهم في شجار عنيف مع لاعبي منتخب هولندا خلال مباراة المنتخبين أمس في ربع نهائي كأس العالم.
مشادة واشتباك بين لاعبي #هولندا و #الأرجنتين في ربع نهائي مونديال قطر#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @OnsOranje @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina #NothingLikeOranje pic.twitter.com/NtiOyE0ZmCقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022
وكانت المباراة توترت بسبب قرارات الحكم الإسباني ماتيو لاهوز المتخبطة، مما جعل لاعبي الأرجنتين يحتكون بلاعبي هولندا في أكثر من مناسبة، ووصل الأمر إلى الشجار والدفع بالأيدي خلال الشوط الثاني من الوقت الأصلي في المباراة، بجانب وصول الأمر للسب من قبل ميسي وبعض من لاعبي الأرجنتين تجاه لويس فان خال مدرب منتخب هولندا السابق وبعض من لاعبي المنتخب الهولندي.
وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن الفيفا سيفتح تحقيقًا ضد تصرفات ميسي وضد الاتحادين الهولندي والأرجنتيني مع توقعات بالكشف عن عقوبات كبيرة تجاه الأطراف الموجه لها الاتهامات في المباراة.
وكانت عدسات الكاميرا التقطت ميسي وهو يسب اللاعب الهولندي فيخهورست بعد نهاية المباراة حيث قال له ميسي: “اذهب أيها الأحمق لماذا تنظر إلي ؟!”.
وكان المنتخب الأرجنتيني تقدم بهدفين عبر مونيا وليونيل ميسي في الدقيقتين الـ35 والـ73، ثم عاد المنتخب الهولندي وسجل هدفين عبر اللاعب فاوت فيخهورست في الدقيقتين الـ83 والـ98 من الوقت الأصلي.
وفي الشوطين الإضافيين، أهدر منتخب التانجو فرصتين لإحراز الهدف الثالث، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.
وفاز التانجو في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث سجل لمنتخب التانجو كل من لاوتارو مارتينيز وليونيل ميسي وجونزالو مونتييل ولياندرو باريديس، بينما سجل لمنتخب هولندا كل من فيخهورست ولوك دي يونج وكوبمينرز.