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رفضت إرشاد الشرطة على مكانه

القبض على ابنة رياضي أمريكي شهير أنجبت طفلًا في غابة متجمدة

2022-12-28 الساعة 11:44
القبض على ابنة رياضي أمريكي شهير أنجبت طفلًا في غابة متجمدة
المواطن - فريق التحرير

أوقفت الشرطة الأمريكية ابنة أسطورة البيسبول، دينيس إكرسلي، بعد أن أنجبت طفلًا في غابة متجمدة، ورفضت إرشاد الشرطة على مكانه.

بلاغ

وأفادت الشرطة في مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشير الأمريكية في بيان، أنها استجابت لبلاغ بشأن امرأة أنجبت طفلًا في غابة، قبل الساعة الواحدة صباحًا.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فإن المرأة هي ألكسندرا إكرسلي (26 عامًا)، وهي الابنة المتبناة لنجم البيسبول دينيس إكرسلي، لافتة إلى أنها أنجبت طفلًا في خيمة متجمدة بغابة، قبل أن تقود عناصر الشرطة إلى المكان الخطأ.

وبعد عملية تفتيش للمنطقة استمرت نحو ساعة، عثرت الشرطة على الطفل مكشوفًا و”يكافح من أجل التنفس”، على أرضية خيمة بالقرب من نهر بيسكاتكواغ، والذي تم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وألقي القبض على إكرسلي بتهمة تعريض سلامة طفل للخطر، واتهمت بعد ذلك بارتكاب جناية بسبب السلوك المتهور.

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