القبض على مطلوب هدد رجال الأمن ولم يتجاوب في تربة

قبضت شرطة محافظة تربة على شخص مطلوب في قضايا منظورة ومخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أثناء القبض.

تفاصيل الواقعة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة على موقع تويتر، أنه أثناء إنقاذ جهة الضبط في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة، أمر النيابة العامة بالقبض على أحد المتهمين كونه مطلوبًا في عدة قضايا منظورة، لم يتجاوب مع رجال الأمن وقام بتهديدهم وتصوير ذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لمساس ذلك بالنظام العام.

تم إحالته للنيابة

لفت المتحدث الإعلامي إلى أنه تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

ضبط مقيم يمني

في وقت سابق، قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (30) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر مخبأة داخل مركبته.