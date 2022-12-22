Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم إحالته للنيابة

القبض على مطلوب هدد رجال الأمن ولم يتجاوب في تربة

2022-12-22 الساعة 1:26
القبض على مطلوب هدد رجال الأمن ولم يتجاوب في تربة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة محافظة تربة على شخص مطلوب في قضايا منظورة ومخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أثناء القبض.

تفاصيل الواقعة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة على موقع تويتر، أنه أثناء إنقاذ جهة الضبط في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة، أمر النيابة العامة بالقبض على أحد المتهمين كونه مطلوبًا في عدة قضايا منظورة، لم يتجاوب مع رجال الأمن وقام بتهديدهم وتصوير ذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لمساس ذلك بالنظام العام.

قد يهمّك أيضاً
Img

حرمان المرأة من التعليم الجامعي يلقي بظلال قاتمة على مستقبل أفغانستان

Img

السديس لمنسوبي رئاسة الحرمين: التزموا باللغة العربية في المكاتبات واللقاءات

تم إحالته للنيابة

لفت المتحدث الإعلامي إلى أنه تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

ضبط مقيم يمني

في وقت سابق، قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (30) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر مخبأة داخل مركبته.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية