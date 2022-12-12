القبض على مواطنين بحوزتهما 900 قرص مخدر

تمكنت شرطة محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، من القبض على مواطنين بحوزتهما (900) قرص خاضع لتنظيـم التداول الطبي.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقاف المواطنين المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.