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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على مواطنين بحوزتهما 900 قرص مخدر

2022-12-12 الساعة 12:17
القبض على مواطنين بحوزتهما 900 قرص مخدر
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت شرطة محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، من القبض على مواطنين بحوزتهما (900) قرص خاضع لتنظيـم التداول الطبي.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقاف المواطنين المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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