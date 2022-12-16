القبض على مواطن أحرق مركبتين لخلاف مع مالكهما في الجوف

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قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف على مواطن أحرق مركبتين أمام منزل مالكهما بمركز العقيلة بمحافظة القريات إثر خلاف سابق بينهما.
وبحسب الأمن العام، جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.