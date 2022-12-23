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تم إحالته إلى النيابة

القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض

2022-12-23 الساعة 11:50
القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض
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المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن؛ لإطلاق النار على شخصين؛ ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إحالته إلى النيابة

ولفت الأمن العام، في تغريدة على موقع تويتر، اليوم السبت، إلى أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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ضبط قائد مركبة

في وقت سابق، ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية.

وأشارت إدارة المرور، في تغريدة على صفحة المرور السعودي على تويتر، إلى أن من بين تلك المخالفات (القيادة في ممر المشاة – تعديل وإضافة على جسم المركبة) في محافظة الخرج، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

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