تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن؛ لإطلاق النار على شخصين؛ ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ولفت الأمن العام، في تغريدة على موقع تويتر، اليوم السبت، إلى أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
في وقت سابق، ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية.
وأشارت إدارة المرور، في تغريدة على صفحة المرور السعودي على تويتر، إلى أن من بين تلك المخالفات (القيادة في ممر المشاة – تعديل وإضافة على جسم المركبة) في محافظة الخرج، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.