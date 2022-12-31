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القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon

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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،

القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل

2022-12-31 الساعة 3:29
القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، لعرضه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مادة الكوكائين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات.

الإحالة للنيابة العامة

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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