القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، لعرضه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مادة الكوكائين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات.

الإحالة للنيابة العامة

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.