القبض على 3 أشخاص بسبب مشاجرة جماعية في مكة المكرمة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، على عدد من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الطرق العامة.

وقال الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر: قبضت شرطة مكة المكرمة على 3 أشخاص، وجاري إحضار آخرين إثر مشاجرة جماعية بأحد الطرق العامة في العاصمة المقدسة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

القبض على مواطن بالقصيم

في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الأسياح بمنطقة القصيم على مواطن لسطوه على عدد من المنازل وسرقتها.

سرق أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية

وقال الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن شرطة منطقة الأسياح بمنطقة القصيم قبضت على مواطن لسطوه على عدد من المنازل، وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية (تم استردادها).

وأشار الأمن العام إلى أنه تم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.