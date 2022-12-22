القبض على 7 مخالفين لأمن الحدود و27 مخالفًا لنظام الإقامة بالرياض

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
قبضت شرطة منطقة الرياض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود، (3) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية ومخالف من الجنسية الباكستانية، و(27) مخالفًا لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية و(3) من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية السودانية، ومخالفان من الجنسية الهندية، ومخالفان من الجنسيتين المصرية والسورية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.