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محاكمته أمام القضاء الأمريكي

القصة الكاملة للقبض على إمبراطور العملات المشفرة

2022-12-13 الساعة 12:53
القصة الكاملة للقبض على إمبراطور العملات المشفرة
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة جزر باهاما القبض، أمس الاثنين، على سام بانكمان- فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة Futures Exchange المعروفة باسم FTX اختصارًا، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.

بيان الاعتقال

وقالت السلطات الباهامية، في بيان اعتقاله، إنه سيمثل، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو أمام المحكمة الأمريكية بالتهمة التي اعتقلته الشرطة بسببها، وهي ارتكاب جرائم مالية ضد القوانين الأمريكية والباهامية معًا، وهو ما ينفيه سام بانكمان- فرايد البالغ 30 سنة.

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وتطالب لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، بإجابات حول كيفية انهيار الشركة التي أسسها فرايد قبل 3 أعوام، وجعل مقرها في Nassau كبرى جزر الباهاما.

قصة الاعتقال

وقال المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك داميان ويليامز: في وقت سابق من مساء الاثنين، اعتقلت سلطات جزر البهاما بانكمان فرايد بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، قائم على لائحة اتهام مختومة قدمها مكتب الادعاء العام لمنطقة جنوب نيويورك. وأضاف: نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت.

وقالت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما، في بيان، إنه تم إلقاء القبض على بانكمان فرايد، دون وقوع حوادث في مجمع شقته السكني في ناسو، بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء أمس الاثنين بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.

طلب تسليم

وكانت FTX التي سيدلي رئيسها التنفيذي الجديد، جون جيه راي، بشهادته اليوم أيضًا، تقدمت قبل شهر بطلب الإفلاس في الولايات المتحدة، بعد أن واجهت أزمة سيولة، ما جعل أكثر من مليون مودع عاجزين عن سحب أموالهم، لذلك أصدر المدعي العام في الدولة الكاريبية بيانًا ذكر فيه أن فرايد محتجز بموجب قانون تسليم المجرمين في بلادنا، إشارة إلى النية بتسليمه إلى الولايات المتحدة، خصوصًا أن اعتقاله كان بطلب من قضائها.

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