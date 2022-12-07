القصة الكاملة وراء محاولة الانقلاب في ألمانيا 

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أنه تم القبض على 25 شخصًا في مداهمات في أنحاء ألمانيا؛ للاشتباه في التآمر للانقلاب على الحكومة والإطاحة بها.

شخصيات عسكرية متورطة

وقال التقرير إن مجموعة من الشخصيات العسكرية اليمينية المتطرفة والسابقة قد استعدت لاقتحام مبنى البرلمان المُسمى بـ الرايخستاغ والاستيلاء على السلطة.

ومن بين المتآمرين أعضاء في حركة الرايخ المتطرفة والتي طالما كانت في مرمى أعين الشرطة الألمانية بسبب الهجمات العنيفة ونظريات المؤامرة العنصرية، كما أن هذه الحركة ترفض الاعتراف بالدولة الألمانية الحديثة.

وكان هناك مشتبه بهم آخرون يعتقدون أن بلادهم في أيدي الدولة العميقة، وهو مصطلح يُعرف أيضًا بحكومة الظل، ويعني وجود دولة سرية تحكم وأن المسؤولين الموجودين هم واجهة فقط.

ويُقدر أن هناك 50 رجلًا وامرأة كانوا جزءًا من المجموعة قيل إنهم تآمروا للإطاحة بالجمهورية واستبدالها بدولة جديدة على غرار ألمانيا عام 1871 أو إمبراطورية الرايخ الثاني.

ويعتقد المسؤولون أن المجموعة تتألف من أعضاء نشطين وسابقين في الجيش يصل عددهم إلى 21 ألف شخص، ومن بينهم جنود سابقون من النخبة من الوحدات الخاصة، وقال المدعون إن هدف الذراع العسكرية هو القضاء على الهيئات الديمقراطية على المستوى المحلي.

وكان أحد الذين يخضعون للتحقيق عضوًا في قوات الكوماندوز الخاصة.

وشارك 3 آلاف ضابط في 130 غارة في معظم أنحاء ألمانيا، مع اعتقال شخصين في النمسا وإيطاليا ومن المقرر أن يتم استجواب المعتقلين في وقت لاحق من اليوم.

تصريحات المسؤولين الألمان

وكتب وزير العدل، ماركو بوشمان، على تويتر أن عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب جارية وأنه تم التخطيط لهجوم مسلح مشتبه به على هيئات دستورية.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن الجماعة كانت تخطط لانقلاب عنيف منذ نوفمبر 2021 وعقد أعضاء مجلسها اجتماعات منتظمة منذ ذلك الحين.

وقال المدعي العام إنهم وضعوا بالفعل خططًا لحكم ألمانيا مع إدارات تغطي الصحة والعدل والشؤون الخارجية، وقد أدرك الأعضاء أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم إلا من خلال الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة بما في ذلك تنفيذ عمليات القتل.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي: ليس لدينا اسم لهذه المجموعة حتى الآن.

خلق حرب أهلية وخطط اغتيال

وتعتقد السلطات أنهم خططوا لاختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ بينما خلقوا أيضًا ظروف لإنتاج حرب أهلية لإنهاء الديمقراطية في ألمانيا.

تم التعرف على مشتبه آخر في المجموعة وكانت امرأة تُدعى فيتاليا بي، وهي امرأة روسية لكن السفارة الروسية في برلين قالت في بيان إنها لا تحافظ على اتصالات مع ممثلي الجماعات الإرهابية وغيرها من الكيانات غير الشرعية.