القصيم تتزين بالأجواء الخلابة بعد هطول الأمطار

تزينت منطقة القصيم مع نهاية عطلة هذا الأسبوع بهطول الأمطار، التي سالت على إثرها الأودية والشعاب، وصنعت معها أجواء الشتاء التي رسمت البهجة والسرور على وجوه الأهالي.

ورصدت عدسة “واس” مظاهر الأجواء الممطرة التي تشهدها المنطقة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

أمطار الحدود الشمالية

على جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

وسجّلت حزم الجلاميد أعلى كمية هطول أمطار في منطقة عرعر بلغت 14.4 ملم يليها مطار طريف 1.0 ملم فمحافظة طريف 0.6 ملم.