القضاء اللبناني: الجندي الأيرلندي قُتل برصاصة في الرأس

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أكد مصدر قضائي لبناني، اليوم الخميس، أن دورية اليونيفيل التي تعرضت للهجوم في العاقبية جنوب لبنان، أُصيبت بسبع طلقات نارية، أدت إحداها لمقتل جندي إيرلندي من قوات اليونيفيل بإصابة مباشرة في الرأس.
وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعربت عن تعازيها الحارّة بوفاة أحد عناصر الوحدة الإيرلندية العاملة ضمن قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتمنت الشفاء العاجل لرفاقه الثلاثة الجرحى .
وأضافت القيادة في بيان لها: “هؤلاء الجنود، كما باقي رفاقهم، مثال للتفاني والإخلاص في أداء الواجب، وإن تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانيين جميعًا”.
كان الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، قد أعلن أنّ جنديّ حفظ سلام، قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريبًا من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.
وتابع: “حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط”.