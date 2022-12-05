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الوزارة ستضمن حياد الخبراء

القضاء: هناك تكاليف على الدعاوى الطبية بعد نقل اختصاصها للعدل

2022-12-05 الساعة 8:00
القضاء: هناك تكاليف على الدعاوى الطبية بعد نقل اختصاصها للعدل
المواطن - الرياض

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كشف المشرف العام على محفظة القضاء فهد الشريم، تفاصيل مهمة بعد نقل الدعاوى الطبية من اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، موضحًا أن القضاة خضعوا إلى برنامج تدريبي لمدار أسبوعين ينقسم إلى مرحلتين.

وأضاف الشريم في تصريحات لبرنامج “الراصد”، أن المرحلة الأولى من التدريب خاصة بالتقرير بالأخطاء الطبية، والثاني خاص بإجراءات النظر القضائي لهذه الدعاوى.

مدة الدعاوى

ولفت إلى أن الدعاوى الطبية تستغرق جلسة إلى جلستين بعد استكمال متطلبات صحيفة الدعوى.

حياد الخبراء

وأوضح الشريم أن الوزارة تضمن حياد الخبراء بحسب المادة 113 من نظام الإثبات، فعلى الخبير قبل مباشرة المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها كذلك يجب على جميع الممارسين الصحيين المشاركين في تقديم الخبرة الإقرار بعدم وجود تضارب مصالح عند تقديم رأيهم.

وأكد أنه تنطبق على الدعوى نظام التكاليف القضائية المطبقة، لافتًا إلى أنه يحق لطرف الدعوى طلب خبرة آخر في حال عدم الاقتناع برأي الخبرة الطبية وكذلك يحق للدائرة القضائية طلب خبرة إضافي عن طريق الربط مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الطبية.

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