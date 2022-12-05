القضاء: هناك تكاليف على الدعاوى الطبية بعد نقل اختصاصها للعدل

جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41
كشف المشرف العام على محفظة القضاء فهد الشريم، تفاصيل مهمة بعد نقل الدعاوى الطبية من اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، موضحًا أن القضاة خضعوا إلى برنامج تدريبي لمدار أسبوعين ينقسم إلى مرحلتين.
فيديو | المشرف العام على محفظة القضاء م. فهد الشريم في #وزارة_العدل يجيب على أسئلة #الراصد
– هل سيكون هناك تكاليف قضائية على الدعاوى الطبية؟
– ما المدة المستهدفة لإنهاء دعاوى الأخطاء الطبية؟
– كيف ستضمن وزارة العدل حياد الخبراء؟
– هل يحق طلب خبير مختص آخر إذا لم يقتنع المدعي؟ pic.twitter.com/jfYbISsKCY
— الراصد (@alraasd) December 5, 2022
وأضاف الشريم في تصريحات لبرنامج “الراصد”، أن المرحلة الأولى من التدريب خاصة بالتقرير بالأخطاء الطبية، والثاني خاص بإجراءات النظر القضائي لهذه الدعاوى.
ولفت إلى أن الدعاوى الطبية تستغرق جلسة إلى جلستين بعد استكمال متطلبات صحيفة الدعوى.
وأوضح الشريم أن الوزارة تضمن حياد الخبراء بحسب المادة 113 من نظام الإثبات، فعلى الخبير قبل مباشرة المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها كذلك يجب على جميع الممارسين الصحيين المشاركين في تقديم الخبرة الإقرار بعدم وجود تضارب مصالح عند تقديم رأيهم.
وأكد أنه تنطبق على الدعوى نظام التكاليف القضائية المطبقة، لافتًا إلى أنه يحق لطرف الدعوى طلب خبرة آخر في حال عدم الاقتناع برأي الخبرة الطبية وكذلك يحق للدائرة القضائية طلب خبرة إضافي عن طريق الربط مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الطبية.