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في اتصالات هاتفية مع الطلاب غرب الولاية

القنصلية في هيوستن تطمئن على المبتعثين بعد زلزال ميدلاند

2022-12-17 الساعة 11:08
القنصلية في هيوستن تطمئن على المبتعثين بعد زلزال ميدلاند
المواطن - فريق التحرير

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اطمأنت القنصلية السعودية بمدينة هيوستن على سلامة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين غرب ولاية تكساس، بعد الزلزال الذي ضرب منطقة ميدلاند في غرب ولاية تكساس أمس الجمعة.
جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجرتها القنصلية بالطلاب والطالبات المبتعثين غرب الولاية للاطمئنان على أوضاعهم.

زلزال ميدلاند

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أمس أن زلزالًا بقوة 5.4 درجات ضرب مناطق إنتاج النفط في غرب تكساس، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.

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وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن أن الزلزال وقع عند الساعة 5,35 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (23,35 بتوقيت غرينتش) على بعد 22 كيلومترًا شمال غرب ميدلاند، وعلى عمق نحو 8 كيلومترات.

وقالت الهيئة إن هزة ارتدادية بقوة 3,3 درجة على مقياس ريختر تبعت بعد 3 دقائق الهزة الأولى.

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