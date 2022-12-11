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في نصف نهائي كأس العالم 2022

القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا

2022-12-11 الساعة 9:45
القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق مباريات كأس العالم، مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا التي تُقام بعد غدٍ الثلاثاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

الأرجنتين ضد كرواتيا

المباراة ستنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

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وتنطلق المباراة بعد غدٍ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل.

وستكون مواجهة الأرجنتين ضد كرواتيا بعد غد هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات بمونديال 1998، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، بينما المباراة الثانية كانت في دور المجموعات في مونديال 2018، وفاز منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد.

وكان منتخب كرواتيا تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما أطاح بالمنتخب البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن منتخب كرواتيا كان وصيفًا لمونديال روسيا 2018، بينما منتخب الأرجنتين كان وصيفًا لمونديال 2014 الذي أُقيم في البرازيل.

الأرجنتين ضد كرواتيا - ميسي ومودريتش

العقوبة تنتظر ميسي 

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أمس السبت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق ضد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعبي التانجو بعد دخولهم في شجار عنيف مع لاعبي منتخب هولندا خلال مباراة المنتخبين في ربع نهائي المونديال.

وكانت المباراة توترت بسبب قرارات الحكم الإسباني ماتيو لاهوز المتخبطة، مما جعل لاعبي الأرجنتين يحتكون بلاعبي هولندا في أكثر من مناسبة، ووصل الأمر إلى الشجار والدفع بالأيدي خلال الشوط الثاني من الوقت الأصلي في المباراة، بجانب وصول الأمر للسب من قبل ميسي وبعض من لاعبي الأرجنتين تجاه لويس فان خال مدرب منتخب هولندا السابق وبعض من لاعبي المنتخب الهولندي.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن الفيفا سيفتح تحقيقًا ضد تصرفات ميسي وضد الاتحادين الهولندي والأرجنتيني مع توقعات بالكشف عن عقوبات كبيرة تجاه الأطراف الموجه لها الاتهامات في المباراة.

الأرجنتين ضد كرواتيا

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