القنوات الناقلة لـ مباراة تشيلسي وبورنموث

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتنطلق المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ستامفورد بريدج، حيث تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , DIGI SPORT 1 HD ROMANIA, BEIN SPORTS CONNECT, ARENA SPORTS 3 HD CROATIA.

نتائج تشيلسي مخيبة

ويرغب فريق تشيلسي الذي يمر بفترة سيئة على مستوى النتائج، في تحقيق الفوز بعد أن خسر في آخر 3 جولات من الدوري الإنجليزي قبل التوقف، حيث يتواجد حاليًا في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وفي وقت سابق، قال الإنجليزي جراهام بوتر مدرب البلوز متحدثًا عن حالة الظهير الأيمن ريس جيمس: ” الأمر كان صعبًا بالنسبة له بسبب الغياب عن كأس العالم، لكنه تخطى الأمر، وهو يسعى دائمًا إلى أن يكون في أفضل حال”.

وأضاف مدرب البلوز: ” على ريس جيمس نسيان عدم مشاركته في مونديال قطر، مع المنتخب الإنجليزي والتفكير فيما هو قادم مع البلوز”.

فوز تشيلسي على بورنموث اليوم، يجعله يصعد من المركز التاسع إلى السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مدرب تشيلسي باق

ورغم سوء نتائج تشيلسي، لكن ووفقًا للتقارير فإن إدارة النادي اللندني ترغب في الاحتفاظ ببوتر صاحب الـ47 عامًا لتدريب الفريق وحرصًا على الاستقرار، وتحسين الأوضاع للموسم المقبل.

وكان بوتر تولى مهمة تدريب البلوز في النصف الأول من الموسم الحالي، بعد إقالة الألماني توماس توخيل.