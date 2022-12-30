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ضمن منافسات الجولة الـ18

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

2022-12-30 الساعة 11:39
القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية نتيجة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي التي انطلقت- قبل قليل- ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد ليستر سيتي

وتُقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS CONNECT , BEIN SPORTS HD 3 TR, DIEMA SPORT HD.

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ويتواجد ليفربول حاليًّا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، حيث يسعى إلى الفوز للاقتراب من المركز الخامس، أما نادي ليستر سيتي فمتواجد في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.

ليفربول ضد ليستر سيتي

وتتواصل مباريات الجولة الـ18 غدًا بإقامة 6 مباريات وهم “وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، فولهام ضد ساوثهامبتون، مانشستر سيتي ضد إيفرتون، نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد، بورنموث ضد كريستال بالاس، برايتون ضد آرسنال”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ18 بعد غدٍ الأحد بمباراتي “توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا و نوتنجهام فورست ضد تشيلسي”.

ليفربول ضد ليستر سيتي

 

وكانت مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي انتهت بتعادل بين توتنهام هوتسبير وبرينتفورد بثنائية لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفاز برايتون على ساوثهامبتون بثلاثية لهدف، أما نيوكاسل يونايتد ففاز على ليستر سيتي بثلاثية دون ، فولهام فاز على كريستال بالاس بثلاثية دون رد، ليفربول هزم أستون فيلا بثلاثية لهدف، فاز آرسنال على وست هام يونايتد بثلاثية لهدف.

ليفربول ضد ليستر سيتي

أما تشيلسي ففاز على بورنموث بهدفين دون رد، بيما فاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بثلاثية لهدف.

ليفربول ضد ليستر سيتي

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