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في ربع نهائي كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

2022-12-09 الساعة 7:31
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وتنطلق مباراة هولندا ضد الأرجنتين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، اليوم على ملعب لوسيل، كما تُنقل عبر قنوات AL KASS TWO HD , BEIN SPORTS HD 1 MAX, AL KASS EXTRA ONE HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX, ORTM.

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تاريخ مواجهات هولندا ضد الأرجنتين 

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد تقابل مع المنتخب الهولندي في نصف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح متأهلًا لنهائي البطولة وقتها.

هولندا والأرجنتين
جانب من مباراة سابقة – المصدر fifa

أما في كأس العالم عام 1998، تقابل المنتخبان في دور ربع النهائي وفازت هولندا على الأرجنتين بنتيجة هدفين لهدف.

وكانت مباريات ثمن نهائي مونديال قطر انتهت كالتالي: “فوز هولندا على أمريكا 3/ 1، فوز الأرجنتين على أستراليا 2/ 1، فوز فرنسا على بولندا بنتيجة 3/ 1، فوز إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، فوز كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح، فوز البرازيل على كوريا الجنوبية برباعية لهدف، فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح، فوز البرتغال على سويسرا بنتيجة 6/ 1”.

وسبق للمنتخب الهولندي الوصول إلى نهائي كأس العالم 3 مرات أعوام 1974 و 1978 و 2010 ولكنه خسر اللقب في المباراة النهائية في المرات الثلاث أمام منتخبات ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا على الترتيب.

الأرجنتين وهولندا مونديال 2014

 

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