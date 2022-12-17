القيمة التسويقية تمنح فرنسا ومبابي الأفضلية أمام ميسي والأرجنتين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، غدًا إلى نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وسوف تنطلق المباراة مساء الغد في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب لوسيل.

تفوق فرنسي واضح

ويملك المنتخب الفرنسي قيمة تسويقية تُقدر بـ مليار و 3 ملايين يورو، كما يُعد كيليان مبابي هو الأعلى بين لاعبي المنتخب الفرنسي بقيمة 160 مليون يورو.

أما القيمة التسويقية لـ منتخب الأرجنتين فهي 645 مليون يورو، ويُعد لاوتارو مارتينيز أعلى لاعبي منتخب التانجو من ناحية القيمة التسويقية بقيمة 75 مليون يورو، أما النجم ليونيل ميسي فقيمته التسويقية هي 50 مليون يورو.

الأرجنتين وفرنسا

وسبق للمنتخبين أن تقابلا في 12 مناسبة من قبل في كأس العالم، حيث فاز منتخب الأرجنتين في 6 مباريات، وفاز منتخب فرنسا مرتين بينما كان التعادل حاضرًا بين المنتخبين في 4 مباريات.

وكانت آخر مواجهة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا أُقيمت في ثمن نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، وفاز المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

القنوات الناقلة لـ النهائي

وتُنقل المباراة عبر قنوات MATCH FOOTBALL 1 , ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX, ORTB.

ويتنافس المنتخبان على اللقب الثالث في كأس العالم، حيث تُوج منتخب الأرجنتين باللقب مرتين عامي 1978 و 1986 بينما تُوج منتخب فرنسا باللقب مرتين عامي 1998 و 2018.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى نهائي مونديال قطر، بعد الفوز على المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد، بينما تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية، بعد الفوز على المنتخب الكرواتي بثلاثية دون رد.