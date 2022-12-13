القيمة السوقية لمنتخبات المربع الذهبي بمونديال 2022

تنطلق منافسات المربع الذهبي في كأس العالم 2022، مساء اليوم الثلاثاء، وسط صراع قوي على حصد لقب المونديال.

نصف نهائي مونديال 2022

ويلعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد كرواتيا اليوم، على استاد لوسيل، بحثًا عن خطف أولى بطاقات التأهل إلى النهائي، فيما تصطدم المغرب بحامل اللقب منتخب فرنسا، غدًا الأربعاء، على استاد البيت.

القيمة التسويقية للمنتخبات

ويُعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الأعلى قيمة سوقية في مونديال 2022، حيث يتواجد لاعبوه في أكبر الأندية الأوروبية، بالإضافة إلى صغر عمر نجومه، حيث إن الكثير منهم لا يتجاوز الـ25 عامًا.

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم 997.5 مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، ويُعد نجم باريس سان جيرمان وهداف المونديال حتى الآن، كيليان مبابي هو الأغلى بـ160 مليون يورو.

وتصل القيمة السوقية للاعبي الأرجنتين إلى 645.2 مليون يورو، ويُعد مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز هو الأغلى بـ75 مليون يورو، فيما تصل قيمة ليونيل ميسي 50 مليون يورو، بالتساوي مع مدافع مانشستر يونايتد، ليساندرو مارتينيز.

وفي السياق ذاته، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم 377 مليون يورو، ويُعتبر جاسكو جفارديول هو الأغلى بـ60 مليون يورو، فيما تصل قيمة ماتيو كوفاسيتش إلى 40 مليون يورو.

ويُعتبر منتخب المغرب الأول لكرة القدم الأقل قيمة سوقية بين منتخبات المربع الذهبي في مونديال 2022 بـ241.1 مليون يورو، ويُعد نجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي هو الأغلى بـ65 مليون يورو.