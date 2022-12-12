الكرملين: موسكو والغرب في مرحلة المواجهة

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال
كشف الكرملين، أمس الأحد، أن العلاقة بين روسيا والغرب وصلت لمرحلة المواجهة؛ بسبب توسع حلف شمال الأطلسي الناتو.
وبحسب قناة العربية، جاء ذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت الولايات المتحدة طرفًا داعمًا أساسيًّا خلالها لكييف، ومؤخرًا عرضت واشنطن على روسيا الإفراج عن قراصنة إنترنت روس مقابل سجناء أمريكيين.
وفي سياق منفصل، أحبطت وزارة الدفاع الروسية، هجوم أوكراني في جنوب دونيتسك ومقتل 40 جنديًّا أوكرانيًّا، كما أكدت الوزارة استهداف أنظمة إطلاق صواريخ غراد في ليمان بدونيتسك.
وطال أمد الحرب الروسية الأوكرانية التي تجاوزت تسعة أشهر جراء إصرار الجيش الروسي على التوغل في الأراضي الأوكرانية، وذلك بالتزامن مع الدعم الغربي المقدم إلى أوكرانيا.