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بسبب توسع الناتو

الكرملين: موسكو والغرب في مرحلة المواجهة

2022-12-12 الساعة 1:55
الكرملين: موسكو والغرب في مرحلة المواجهة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الكرملين، أمس الأحد، أن العلاقة بين روسيا والغرب وصلت لمرحلة المواجهة؛ بسبب توسع حلف شمال الأطلسي الناتو.

الأسباب

وبحسب قناة العربية، جاء ذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت الولايات المتحدة طرفًا داعمًا أساسيًّا خلالها لكييف، ومؤخرًا عرضت واشنطن على روسيا الإفراج عن قراصنة إنترنت روس مقابل سجناء أمريكيين.

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وفي سياق منفصل، أحبطت وزارة الدفاع الروسية، هجوم أوكراني في جنوب دونيتسك ومقتل 40 جنديًّا أوكرانيًّا، كما أكدت الوزارة استهداف أنظمة إطلاق صواريخ غراد في ليمان بدونيتسك.

وطال أمد الحرب الروسية الأوكرانية التي تجاوزت تسعة أشهر جراء إصرار الجيش الروسي على التوغل في الأراضي الأوكرانية، وذلك بالتزامن مع الدعم الغربي المقدم إلى أوكرانيا.

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