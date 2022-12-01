الكشف عن إصابات سالم الدوسري والعويس والبليهي

أعلن المنتخب السعودي اليوم الخميس عن إجراء الثلاثي سالم الدوسري ومحمد العويس وعلي البليهي لفحوصات طبية، بعد تعرضهم للإصابة أثناء مباراة المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم بقطر.

وكشفت الفحوصات عن إصابة الدوسري في أربطة مفصل الكاحل الأيسر، بينما أُصيب العويس في عضلة الكتف الأيمن، كما أُصيب البليهي في العضلة الخلفية، كما أعلن المنتخب عن إرسال التقارير الطبية لنادي الهلال لمتابعة الفحوصات مع اللاعبين.

سالم الدوسري يبكي

يذكر أن الدوسري كان قد دخل في حالة بكاء شديد بعد الخسارة من منتخب المكسيك بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات والخروج من كأس العالم 2022 بقطر.

وعقب نهاية المباراة مباشرة، التقطت عدسات الكاميرا الدوسري وهو يبكي حيث حرص مجموعة من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب السعودي بجانب اللاعب نواف العابد على تهدئة الدوسري بعد دخوله في نوبة بكاء.

وكان الدوسري سجل الهدف الوحيد لـ منتخب السعودي في شباك المكسيك بالدقيقة الـ95 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن الأخضر أنهى مشواره في المونديال بتواجده في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين ثم الخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.