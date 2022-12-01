Icon

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد مشاركتهم في مباراة المكسيك

الكشف عن إصابات سالم الدوسري والعويس والبليهي

2022-12-01 الساعة 9:19
الكشف عن إصابات سالم الدوسري والعويس والبليهي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أعلن المنتخب السعودي اليوم الخميس عن إجراء الثلاثي سالم الدوسري ومحمد العويس وعلي البليهي لفحوصات طبية، بعد تعرضهم للإصابة أثناء مباراة المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم بقطر.

وكشفت الفحوصات عن إصابة الدوسري في أربطة مفصل الكاحل الأيسر، بينما أُصيب العويس في عضلة الكتف الأيمن، كما أُصيب البليهي في العضلة الخلفية، كما أعلن المنتخب عن إرسال التقارير الطبية لنادي الهلال لمتابعة الفحوصات مع اللاعبين.

قد يهمّك أيضاً
Img

فيفا: أوتشوا في اختبار صعب ضد الدوسري والشهري

Img

كيليان مبابي يرفض الراحة ضد تونس

سالم الدوسري يبكي

يذكر أن الدوسري كان قد دخل في حالة بكاء شديد بعد الخسارة من منتخب المكسيك بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات والخروج من كأس العالم 2022 بقطر.

وعقب نهاية المباراة مباشرة، التقطت عدسات الكاميرا الدوسري وهو يبكي حيث حرص مجموعة من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب السعودي بجانب اللاعب نواف العابد على تهدئة الدوسري بعد دخوله في نوبة بكاء.

وكان الدوسري سجل الهدف الوحيد لـ منتخب السعودي في شباك المكسيك بالدقيقة الـ95 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن الأخضر أنهى مشواره في المونديال بتواجده في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين ثم الخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ
محمد بن سلمان

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ

محمد بن سلمان
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة
السعودية اليوم

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة

السعودية اليوم
انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ
السعودية اليوم

انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ

السعودية اليوم
رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم
كأس العالم

رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم

كأس العالم
سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر
كأس العالم

سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر

كأس العالم
وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...
العالم

وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...

العالم
سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب
غرائب

سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب

غرائب
مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض
السعودية اليوم

مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض

السعودية اليوم