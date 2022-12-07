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الكشف عن التحديث الأكثر شمولًا لقدرات تسعير آب ستور

2022-12-07 الساعة 1:20
الكشف عن التحديث الأكثر شمولًا لقدرات تسعير آب ستور
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة أبل، عما وصفته بأنه التحديث الأكثر شمولًا لقدرات التسعير منذ إطلاق متجر آب ستور قبل نحو 14 سنة.

700 نقطة

وبحسب منشور عملاقة التقنية الأمريكية على مدونتها، فإن التغييرات الجديدة توفر للمطورين 700 نقطة سعر إضافية، وأدوات تسعير جديدة تسهل عليهم تحديد الأسعار لكل بلد أو منطقة، بالإضافة إلى تسهيل إدارة تغييرات أسعار الصرف الأجنبي، وميزات أخرى.

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ولفتت أبل إلى أن نظام التجارة والمدفوعات من الطراز العالمي مكّن المطورين، منذ إنشاء آب ستور، من إعداد منتجاتهم وخدماتهم وبيعها بسهولة على نطاق عالمي.

مجموعة دائمة التوسع

ووفقًا للمنشور، يوفر نظام التجارة والمدفوعات في آب ستور للمطورين مجموعة دائمة التوسع من القدرات والأدوات لتنمية أعمالهم، بدءًا من السداد السهل وإصدار الفواتير الواضح للمستخدمين، إلى أدوات التسويق القوية، وخدمات الضرائب والاحتيال، وإدارة استرداد الأموال.

وكان التسعير أساسًا لهذه الإمكانات، مما يتيح للمطورين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من نماذج الأعمال، مثل: عمليات الشراء لمرة واحدة، وأنواع الاشتراك المتعدد.

تحسينات الأسعار

وأضافت أبل أن تحسينات الأسعار الجديدة هذه ستكون متاحة بدءًا من اليوم، للتطبيقات التي تقدم اشتراكات قابلة للتجديد التلقائي، ولجميع التطبيقات الأخرى وعمليات الشراء داخل التطبيق في ربيع عام 2023، مما يمنح جميع المطورين مرونة وتحكمًا غير مسبوقين في تسعير منتجاتهم بـ 45 عملة عبر 175 متجرًا.

وأوضحت أبل أنه بموجب نظام التسعير المحدث لمتجر آب ستور، سيكون لدى جميع المطورين القدرة على الاختيار من بين 900 نقطة سعر، وهو ما يقرب من 10 أضعاف عدد نقاط السعر المتوفرة سابقًا لمعظم التطبيقات. ويتضمن ذلك 600 نقطة سعر جديدة للاختيار من بينها، مع 100 نقطة سعر أعلى متاحة عند الطلب.

مميزات

وفي كل واجهة من واجهات متاجر آب ستور البالغ عددها 175، سيتمكن المطورون من الاستفادة من اتفاقيات التسعير الإضافية، ومن ذلك: تلك التي تبدأ برقمين مكررين، على سبيل المثال: 110,000 ين، وسيكون بإمكانهم تسعير المنتجات التي تنتهي بالرقم 99. بأقرب رقم، مثل: 90. أو 00.، الأمر الذي سيكون مفيدًا بصورة خاصة لإدارة الحزم والخطط السنوية.

وبدءًا من اليوم، سيتمكن مطورو تطبيقات الاشتراك أيضًا من إدارة العملة والضرائب عبر واجهات المتاجر بسهولة أكبر عن طريق اختيار واجهة متجر محلية يعرفونها على نحو أفضل كأساس لتوليد الأسعار تلقائيًّا عبر واجهات المتاجر الـ 174 الأخرى، و44 عملة.

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