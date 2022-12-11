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أُطلق عليها اسم الحلم

الكشف عن كرة نصف نهائي ونهائي مونديال 2022

2022-12-11 الساعة 1:30
الكشف عن كرة نصف نهائي ونهائي مونديال 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الكرة الرسمية لمنافسات نصف النهائي والنهائي في مونديال قطر 2022، والتي تحمل اسم الحلم.

“الحلم” الكرة الجديدة بالمونديال

وأوضح “فيفا” في بيانه أن كرة أديداس الرسمية التي تحمل اسم “الحلم” ستحل مكان “الرحلة“، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات المونديال حتى الآن.

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وقال: “فباستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تصميم الكرات، ستحمل “الحلم” نفس التكنولوجيا المستخدمة في “الرحلة”، والتي تقوم على نظام “الكرة المتصلة” الذي صممته Adidas”.

وأضاف: “وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في هذه النسخة من المونديال، إذ تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيداً من السلاسة على تجربة متابعة المباراة”.

وتابع: “فمن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً”.

الرحلة كرة مونديال 2022
“الرحلة” كرة مونديال 2022 – المصدر fifa

تصميم الكرة

وأردف “فيفا”: “كما روعيت حماية البيئة في تصميم هذه الكرة، إذ تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل من “الحلم” أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تُصنع حصرياً من أحبار ومواد لاصقة مائية”.

واستكمل “فيفا” حديثه عن كرة المونديال الجديدة، قائلًا: “ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل “الحلم” لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلاً عن نمط العلم القطري”.

كرة نصف نهائي ونهائي المونديال
الكرة الرسمية “الحلم” – المصدر fifa

مميزات إضافية

وعلق مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم في فيفا، يوهانس هولزمولر قائلًا: “من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت adidas على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين”.

وواصل حديثه عن كرة المونديال الجديدة، قائلًا: “إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم”.

ومن جانبه، قال مدير كرة القدم في adidas، نيك غراغز: “تُمثّل كرة الحلم بصيصاً من الأمل حول قدرة كرة القدم والرياضة عموماً على جمع الناس وتوحيدهم، إذ سيتسمر الملايين أمام شاشات التلفاز في كل بلد من بلدان العالم، ويجمعهم العشق المشترك تجاه هذه اللعبة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في الأدوار النهائية بالمونديال، بينما يحتدم التنافس على أعلى المراتب في الهرم الكروي العالمي”.

الحلم كرة كأس العالم 2022
“الحلم” كرة المونديال – المصدر @adidas

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