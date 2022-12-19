الكشف عن هوية قاتل الضابط الأردني الدلابيح

أعلن الأمن العام الأردني مقتل المشتبه بضلوعه بمقتل نائب مدير شرطة معان وضبط 8 أشخاص آخرين في عملية مداهمة تمت صباح اليوم الاثنين.

مقتل المتهم الأول

وقال الأمن العام الأردني، وفقًا لنبأ عاجل عبر قناة سكاي نيوز عربية، إن المشتبه بضلوعه بمقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح من أصحاب الفكر التكفيري.

وكشف الأمن العام عن مقتل 3 من أفراده وإصابة 5 آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة معان.

قتل الدلابيح

وكانت قوة أمنية تعاملت، الخميس الماضي، مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من الخارجين عن القانون في منطقة الحسينية، أسفر عنها وفاة العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، وإصابة ضابط وضابط صف إثر إطلاق عيارات على الأمن.

وتوجه العاهل الأردني لتقديم واجب العزاء لأسرة الدلابيح، مؤكدًا أنه لا تهاون مع مثيري الشغب والعنف، متعهدًا بمعاقبة الجناة المتورطين بالحادث.