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تدريب منتهٍ بالتوظيف في أحد القطاعات العسكرية

الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني

2022-12-12 الساعة 9:25
الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض، لحملة (الثانوية العامة) للانضمام في أحد المسارات (العسكري والمدني) تدريب منتهٍ بالتوظيف في أحد القطاعات العسكرية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرنامج التدريبي:

– تقدم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شهادة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) من خلال البرامج التدريبية التالية:

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1- المسار المدني:
– صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

2- المسار العسكري:
– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة:
– صيانة إلكترونيات الطائرات.
– صيانة ميكانيكا الطائرات.
– نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.
– نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.
– نظم الطائرات بدون طيار – اتصالات.

مدة البرنامج:

– يمتد البرنامج التدريبي بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:

1- السنة التحضيرية:
– برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.

2- سنة الدبلوم المشارك
– المهارات والمعلومات الأساسية للتخصص والتطبيقات العملية.

3- سنة الدبلوم:
– دراسة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة وأكثر دقة.

4- يتضمن خلال فترة البرنامج التحاق المتدربين في أنشطة تلمذة مهنية (تدريب على رأس العمل) لمدة 200 ساعة مع احد شركاء صناعة الطيران داخل الكلية.

مزايا البرنامج:

1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
2- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية.
4- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية لما يتطلبه احتياج سوق العمل.

متطلبات التسجيل:

1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.
2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.
3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.
4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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