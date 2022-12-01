الكويت تحتج رسميًّا على دخول 3 قطع بحرية عراقية للمياه الإقليمية

تقدمت وزارة الخارجية الكويتية اليوم بمذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورًا خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.

استعداد الكويت للتعاون

جاء ذلك خلال لقاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج مساء اليوم مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، وفقًا لكويت نيوز.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، استعداد دولة الكويت للتعاون مع جمهورية العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

احترام سيادة البلدين

ودعت الوزارة إلى ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

وطالبت الوزارة الأشقاء في العراق بالتعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة.