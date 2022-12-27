الكويت تكتسي بالثلوج وتحذيرات من أمطار غزيرة

وثقت مقاطع فيديو متداولة، تساقط الثلوج وحبات البرد بكثافة على مناطق عديدة بالكويت خاصة الجنوبية.

وحسب ما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية، تزايد منسوب الأمطار في مناطق البلاد، ما تسبب في إغلاق طرق وتعطل حركة السير، خاصة مع تراكم المياه في بعض المناطق.

وشهدت المناطق الجنوبية هطول أعلى كمية من الأمطار، فضلًا عن تساقط حبات البرد بكثافة في ميناء عبدالله، وصباح الأحمد، والشعيبة.

أمطار رعدية

وجددت إدارة الأرصاد الجوية التحذير من الأمطار الرعدية اليوم الثلاثاء، مع نشاط في سرعة الرياح التي تتجاوز 55 كيلو مترًا في الساعة.

ولفتت الإدارة إلى أن الأحوال الجوية أدت إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما يصل ارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من 7 أقدام.

أعلى منسوب للأمطار

كما كشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة، أن أعلى منسوب أمطار شهدته منطقة الأحمدي، بمعدل 52 ملم، فيما تفاوتت كمية المياه المتساقطة بالمناطق الأخرى.

وانتشرت الدوريات الأمنية والمرورية في الشوارع والطرقات، ورفعت الجهات المعنية أقصى درجات الاستنفار تحسبًا لأي طارئ بسبب التقلبات الجوية.

الالتزام بالتعليمات

من جانبها، دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الجميع إلى ضرورة الالتزام والحذر بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تسود البلاد بسبب هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق البلاد.

وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة بعدم التردد بالاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية.

وناشدت مرتادي البحر للاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل عند مواجهتهم لأي حالة طارئة، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن بالطريق في حال وجود تحويلات أو طرق بديلة وترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ أثناء هطول الأمطار على البلاد.