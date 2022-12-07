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خلال حملات واسعة في جميع المحافظات

الكويت تُبعد 3 آلاف متشبه بالنساء

2022-12-07 الساعة 7:55
الكويت تُبعد 3 آلاف متشبه بالنساء
المواطن - فريق التحرير

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نجحت القوى الأمنية في الكويت، بالتنسيق مع السلطات المختصة، في إبعاد 3 آلاف شخص من “المتشبهين بالنساء” عن البلاد منذ بداية العام الجاري.

تنظيف البلاد

ووفقًا لما نقلته صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر أمنية، فتم إصدار تعليمات صارمة وحازمة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بـ”ضرورة تنظيف البلاد من الشاذين جنسيًّا المتشبهين بالنساء، من خلال شن حملات واسعة في جميع المحافظات؛ لما تسببه ممارساتهم من تفش للأمراض في المجتمع الكويتي، الذي يرفض هذه الفئة بشكل قطعي”.

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ولفتت المصادر إلى “أنه، بناء على تعليمات النائب الأول؛ فقد نفّذ رجال مباحث الآداب ومباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة، حملات استباقية لرصد بعض المعاهد التي تعمل على مدار الساعة، وتتخذ مساج الرجال أماكن لممارسة أعمال منافية للأخلاق أحيانًا”.

وتابعت “أن المتشبهين بدأوا بالانتشار في الآونة الأخيرة عبر تقديم عروض على مواقع التواصل والإعلانات المشبوهة، لاصطياد الراغبين من صغار السن، مستغلين تغيير أجسادهم وتحويلها ظاهريًّا؛ بحيث أصبحوا ينافسون النساء من خلال مظهرهم الخارجي”.

جاليات آسيوية

وعليها باشرت وزارة الداخلية وبالتعاون مع القوى العاملة (اللجنة الثلاثية)، التفتيش على جميع المواقع الخاصة بالشركات المستقدمة للمضبوطين، وتبين أن غالبية الذين يقومون بمثل هذه الأعمال هم من جاليات آسيوية، يقدمون خدماتهم المشبوهة داخل بعض معاهد المساج، وبعضهم يُطلب منهم الحضور إلى منازل الزبائن

ونوهت المصادر إلى التنسيق مع بعض السفارات الآسيوية بشأن إجراءات ترحيل الوافدين إلى الكويت من المتحولين جنسيًّا، بالتوازي مع ملاحقة الشركات التي استقدمتهم للعمل، مخالفة لقوانين العمل والإقامة؛ وذلك بعد أن تلقت “الداخلية” و”القوى العاملة” أخيرًا قائمة من أحد البلدان الآسيوية بأسماء بعض المتشبهين الحاصلين على تأشيرات دخول للبلاد والشركات التي استقدمتهم.

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