الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح نظامًا للحياة

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كشف الدكتور عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية العلاجية، أن حمية الكيتو المنتشرة غير صحية، ولا توجد جمعية واحدة قالت: إن نظام الكيتو المنتشر يصلح لأن يكون نظام حياة، أو له دور فعال في تقليل السمنة والسكري على المدى الطويل.
أ.د.عبدالعزيز العثمان: حمية "الكيتو" المنتشرة غير صحية وغير معتمدة علمياً @amothman@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/sOxHEha2r2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 11, 2022
وقال أستاذ واستشاري التغذية العلاجية، في لقاء لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: إن ما يُطلق عليه الكيتو المنتشر حاليًّا لا علاقة له بنظام الكيتو الشهير.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز العثمان: نظام الكيتو يطبق على مرضى محددين مثل الأطفال الذين يعانون من أمراض الصرع، وبعض مرضى السرطان الذين يعالجون بالكيماوي، بعد عمل برنامج دقيق لهم وتدريبهم على نظام الكيتو بالمستشفيات.