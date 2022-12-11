الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح نظامًا للحياة

كشف الدكتور عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية العلاجية، أن حمية الكيتو المنتشرة غير صحية، ولا توجد جمعية واحدة قالت: إن نظام الكيتو المنتشر يصلح لأن يكون نظام حياة، أو له دور فعال في تقليل السمنة والسكري على المدى الطويل.

شبيه بالكيتو

وقال أستاذ واستشاري التغذية العلاجية، في لقاء لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: إن ما يُطلق عليه الكيتو المنتشر حاليًّا لا علاقة له بنظام الكيتو الشهير.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز العثمان: نظام الكيتو يطبق على مرضى محددين مثل الأطفال الذين يعانون من أمراض الصرع، وبعض مرضى السرطان الذين يعالجون بالكيماوي، بعد عمل برنامج دقيق لهم وتدريبهم على نظام الكيتو بالمستشفيات.