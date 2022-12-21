اللحظات الأولى لخروج محمد عبده من المستشفى

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة مغادرة الفنان محمد عبده المستشفى بعد تحسن حالته الصحية متوجهًا إلى منزله بصحبة أصدقائه المقربين وعدد من أفراد أسرته.
فنان العرب #محمد_عبده يغادر المستشفى ولله الحمد 😍قد يهمّك أيضاً
تمنّياتنا لأبو نورة
بدوام الصحة والعافية 🤍
@Mohammed_Abdu #روتانا#RotanaMusic pic.twitter.com/1lTbTwzJDf
— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) December 20, 2022
ونشرت شركة روتانا المنتجة لأغاني محمد عبده فيديو لمحمد عبده أثناء خروجه من المستشفى متوجهًا إلى منزله بعد شفائه بشكل كامل.
وكان الفنان محمد عبده تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية دخل على إثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
من جانبه، ظهر محمد عبده مع الفنان رابح صقر في أول ظهور له من المستشفى بعد إصابته بتلك الوعكة، وسبق أن طمأنت مصادر مقربة من محمد عبده جمهوره، على حالته الصحية، مؤكدين أن حالته تحسنت وتماثل للشفاء.