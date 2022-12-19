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يدور سباق محموم لإنقاذ العشرات وسط الرياح القوية

اللحظات الأولى لغرق سفينة البحرية التايلاندية

2022-12-19 الساعة 3:04
اللحظات الأولى لغرق سفينة البحرية التايلاندية
المواطن-ترجمة: منة الله أشرف

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انقلبت سفينة تابعة لـ البحرية التايلاندية في خليج تايلاند في وقت مبكر من صباح اليوم، وقد وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لهذا الحادث المؤسف الذي أودى بحياة العشرات.

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وانضمت السفن الحربية والمروحيات إلى السباق المحموم لإنقاذ أكثر من 100 فرد من مشاة البحرية الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحادث، لكن مع ذلك، فقد تباطأت عملية الإنقاذ بسبب الرياح القوية.

سبب غرق السفينة

وأكدت البحرية الملكية التايلاندية، اليوم الاثنين، أن السفينة الحربية HTMS Sukhothai، التي كانت في دورية، عانت من عطل في المحرك وبدأت في سحب المياه قبل منتصف الليل بقرابة 20 ميلًا بحريًا قبالة الساحل.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد هبت رياح قوية محملة بمياه البحر على سفينة كورفيت أمريكية الصنع وأدت إلى تعطيل نظامها الكهربائي، وهو ما سمح بتدفق المزيد من المياه وبالتالي غرقها.

وقالت البحرية إنه تم إنقاذ 75 بحارًا على الأقل ولا يزال 31 بحارًا في المياه.

اللحظات الأولى لغرق سفينة تابعة لـ البحرية التايلاندية (1)

فشل جهود الإنقاذ

وتم إرسال ثلاث فرقاطات وطائرتي هليكوبتر بآلات ضخ متحركة؛ لمحاولة مساعدة السفينة المعطلة عن طريق إزالة مياه البحر، ومع ذلك، شكلت الرياح القوية تحديًا كبيرًا وفشلت هذه الجهود.

وقال المتحدث باسم البحرية، الأدميرال بوكرونج مونتاتيفالين، إن الأمواج العالية جعلت من الصعب البحث عن المفقودين من البحر، متابعًا: علينا أن نطير بطائرات هليكوبتر، ويتم إجراء البحث في منطقة مساحتها 16 كيلومترًا مربعًا حول موقع الغرق، وأولويتنا القصوى الآن هي إنقاذ جميع البحارة، ثم سنخطط لإنقاذ السفينة في وقت لاحق.

وقالت البحرية إن جنود المارينز الذين تم إنقاذهم نُقلوا إلى المستشفيات مع إصابة 3 منهم بجروح خطيرة.

وشاركت القوة الصور ولقطات الفيديو التي تظهر طوافة سوداء قابلة للنفخ تبتعد عن سفينة في الظلام، كما ظهرت السفينة الرمادية وهي تنقلب على جانبها.

اللحظات الأولى لغرق سفينة تابعة لـ البحرية التايلاندية (1)

ضربة قوية لـ البحرية التايلاندية

وغرق السفينة هو ضربة قوية لـ البحرية التايلاندية التي لم يكن لديها سوى سبعة طرادات، منهم طرادان فقط من فئة راتاناكوسين تم تصنيعهما في الولايات المتحدة بواسطة شركة تاكوما لبناء القوارب في الثمانينيات.

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