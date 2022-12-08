اللقطات الأولى لاعتقال رئيس بيرو

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور توثق لحظة اعتقال الشرطة في بيرو لرئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية.
وكانت الشرطة قد أعلنت على حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب الرئيس السابق.
وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة العجز الأخلاقي، متجاهلًا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.
ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.
ونجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022.
وفي ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبالخيانة بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.
كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في البلاد.