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اللوائح قد تحرم تونس من نقاط فرنسا!

2022-12-01 الساعة 3:15
اللوائح قد تحرم تونس من نقاط فرنسا!
المواطن - الرياض

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نجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي، إلا أن لائحة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، تُهدد بضياع هذا الانتصار التاريخي.

فوز تونس

ولعبت تونس ضد فرنسا بالأمس، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وفاز نسور قرطاج بهدف دون رد، في مباراة شهدت تسجيل أنطوان جريزمان للتعادل، ولكن تم إلغاؤه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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المنتخب التونسي
لاعبو تونس – المصدر @fifaworldcup_ar

قرار خاطئ بإلغاء التعادل

وذكرت شبكة “راديو مونت كارلو”، اليوم الخميس: “المادة رقم 10 من لائحة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، تبطل قرار إلغاء هدف أنطوان جريزمان، الذي سجله في مرمى تونس بالثواني الأخيرة”.

وتابعت: “هذه المادة تمنع لجوء حكم المباراة لتقنية الفيديو حال استئناف المباراة بعد توقفها باستثناء حالات معينة، مثل الخطأ في تحديد الهوية أو حدوث سلوك غير لائق مثل العنف أو الألفاظ النابية وغيرها من التصرفات الخارجة عن النص”.

تونس وفرنسا
جانب من المباراة – المصدر @OptaArabi

وأكدت “مونت كارلو” أن الحكم النيوزلندي ماتيو كونجر، استأنف المواجهة مجددًا بركلة بداية من منتخب تونس قبل أن يطلق صافرة النهاية، وهي اللقطة التي لم يلتقطها البث التليفزيوني مباشرة.

وأضافت: “وفقًا لهذه الصورة، فإن قرار الحكم باللجوء مجددًا لتقنية الفيديو، يبقى باطلًا ويتعارض مع لوائح الفيفا، وقد يعطي منتخب فرنسا فرصة التعادل، ويحرم نسور قرطاج من انتصارها الأول على الديوك”.

وجاء في ختام تقرير الشبكة الفرنسية: “القرار الآن في يد لجنة اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي، لكن لم يتحدد بعد موعد الرد على شكوى الاتحاد الفرنسي”.

تونس ضد فرنسا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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