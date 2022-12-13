الليلة الأرجنتين وكرواتيا ما بين الحلم والوداع

يستعد المنتخب الأرجنتيني الليلة بقيادة نجمه ليونيل ميسي لمواجهة نظيره الكرواتي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم على ملعب لوسيل.

حلم التأهل:

الأرجنتين التي قطعت مشوارًا طويلًا في المسابقة إلى أن وصلت للمربع الذهبي، حيث تسعى نحو حلم التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

إذ لم تذق طعم الهزيمة في النسخة الأولى للمونديال في أوروجواي عام 1930 بعد تفوقها على الولايات المتحدة بـ6-1.

وفي نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل حينما تفوقت على هولندا بركلات الترجيح.

وسبق أن توجت الأرجنتين باللقب على أرضها في نسخة 1978.

أما المنتخب الكرواتي الذي تعثر في الجولة الأولى بالتعادل مع المنتخب المغربي ثم الفوز على كندا والتعادل مع بلجيكا في مرحلة المجموعات، واستمرت بمواجهتيه ضد اليابان والبرازيل إلى الأشواط الإضافية، وفاز بركلات الترجيح.

ويعول المنتخب الكرواتي على المستوى اللافت لحارسه المخضرم دومينيك ليفاكوفيتش صاحب الفضل في تخطي اليابان والبرازيل بركلات الترجيح والوصول إلى نصف النهائي.

تشكيلة الفريقين :

ومن المتوقع أن يدفع مدرب المنتخب الأرجنتين بالتشكيل التالي؛ في حراسة المرمى مارتينيز، فيما يقود قلب الدفاع، تاجاليافيكو – أوتاميندي – روميرو – مولينا.

وفي خط الوسط ماك أليستر – فيرنانديز – دي باول، على أن يقود الهجوم: ألفاريز – ليونيل ميسي – دي ماريا.

أما مدرب المنتخب الكرواتي فسيدفع بكل من؛ في حراسة المرمى ليفاكوفيتش، وفي الدفاع، يورانوفيتش – لوفرين – جفارديول – سوزا، وفيقلب الوسط مودريتش – كوفاسيتش – بروزوفيتش.

ويقود الهجوم بازاليتش- بتكوفيتش – بيريسيتش.