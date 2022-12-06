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في ختام دور الـ16 بكأس العالم

الليلة.. قمة مغربية إسبانية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة

2022-12-06 الساعة 12:31
الليلة.. قمة مغربية إسبانية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة
المواطن - زياد العتيبي

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يخوض المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، قمة كروية من العيار الثقيل وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، حين يلتقي نظيره منتخب إسبانيا في اللقاء الذي سيقام على ملعب المدينة التعليمية بتمام الساعة السادسة ضمن منافسات ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم بالتعادل أمام كرواتيا سلبيًا قبل أن يتغلب على بلجيكا في الجولة الثانية بهدفين نظيفين ثم فاز على كندا بهدفين مقابل هدف، وصعد أول مجموعته في مفاجأة مونديالية.

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صدارة مغربية

وتصدر المغرب صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما سجل 4 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا ليواجه إسبانيا، وصيف المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط؛ إذ خرج من بطولة كأس العالم مساء أمس من دور الـ16 بعد الهزيمة من كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

احتفالات منتخب المغرب

مواجهات سابقة

ولعب المنتخبان جميع مبارياتهما الرسمية حيث كانت عام 1961 ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كاس العالم  وتمكنت فيها إسبانيا من الفوز على المغرب بهدف نظيف، وفي دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018، انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل الفريقين واستقبل المنتخب الإسباني حتى الآن 3 أهداف خلال البطولة.

منتخب إسبانيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

وسيكون تواجد جوردي آلبا من الخيارات المتوقعة بشكل كبير لمدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي ضد المغرب إذ يعد وجود آلبا في مثل هذه المباريات أمرًا ضروريًا؛ لكونه لاعب مخضرم وصاحب خبرات ويجيد التعامل مع الضغط.

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