المبعوث الأمريكي لليمن: الحوثيون رفضوا أبسط شروط الهدنة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، أن مليشيا الحوثي رفضوا فتح الطرق إلى تعز وهي أبسط شروط الهدنة في البلاد.

خطر داهم

وحسب قناة “العربية”، أضاف ليندركينغ أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب في اليمن بمفردها، مجددًا التحذير من الخطر الداهم لخزان صافر النفطي.

منظمة إرهابية

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أكد في وقت سابق، على الحاجة الملحة لاتخاذ مواقف جماعية لتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”، حيث بدأت البلاد في الشروع في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بهذا التصنيف.

وشدد ابن مبارك، خلال اجتماعه في أواخر نوفمبر مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، على أهمية دعم المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”، مشيرًا إلى مضي الحكومة في إجراءات تنفيذ قرارها الذي اتخذته مؤخرًا بتصنيف هذه الجماعة المسلحة “منظمة إرهابية”.