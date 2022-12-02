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قبل يوم من ختام دور المجموعات

المتأهلون لـ دور الـ16 في كأس العالم

2022-12-02 الساعة 1:11
المتأهلون لـ دور الـ16 في كأس العالم
المواطن - محمد سمعه

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ضمن حتى الآن 12 منتخبًا التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 المقام حاليًّا في قطر.

المنتخبات المتأهلة

وتأهلت منتخبات “فرنسا وبولندا وإنجلترا والسنغال واليابان وكرواتيا وهولندا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا، والمغرب وإسبانيا”.

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وتنطلق مباريات ثمن نهائي مونديال قطر غدًا السبت بمواجهتي هولندا وأمريكا و”الأرجنتين ضد أستراليا”.

بينما تُستكمل مباريات ثمن النهائي يوم الأحد المقبل بمواجهتي “فرنسا وبولندا” و”إنجلترا ضد السنغال”.

وفي يوم الاثنين المقبل تُقام مباراة اليابان ضد كرواتيا، بينما في يوم الثلاثاء المقبل مواجهة نارية بين إسبانيا والمغرب.

وفي اليوم، تُختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية والبرتغال، وغانا ضد أوروجواي عن المجموعة الثامنة حيث تُقام المباراتان في السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

أما مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022 فسوف تكون بين منتخبي الكاميرون والبرازيل، وصربيا ضد سويسرا وتنطلق المباراتان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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