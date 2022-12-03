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مؤكدة كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون

المتحدث العسكري المصري: نتابع واقعة اعتداء ضابط على ممرضات

2022-12-03 الساعة 7:35
المتحدث العسكري المصري: نتابع واقعة اعتداء ضابط على ممرضات
المواطن - متابعة

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أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ، أن القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، والذي شهد واقعة اعتداء على طاقم التمريض والعاملين من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار، ما أسفر عن إصابة عدد من الممرضات والعاملات بها.

سيادة القانون

وقال المتحدث في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” “تتابع القوات المسلحة عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي”.

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وأضاف “وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون”، مهيبة بالجميع تحرى الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات.

سرعة التحقيق

وفي وقت سابق استنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، أمس الجمعة، الواقعة، قائلة في بيان صادر عنها إن ضابطًا تعدى بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات.

وطالبت نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود، الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لافتة إلى أن النقابة أرسلت تليجراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة.

وأكدت محمود أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فور علمه بالواقعة، بدأ في التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع حقوق التمريض وحمايتهم أثناء تأدية عملهم.

عدم التنازل

ولفتت إلى أنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها من التمريض والذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير، مشددة على ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث إن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب في صالح تطوير المنظومة الصحية.

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