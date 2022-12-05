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المجاردة جوهرة فريدة في السعودية

2022-12-05 الساعة 6:46
المجاردة جوهرة فريدة في السعودية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تعتبر محافظة المجاردة بمنطقة عسير جوهرة فريدة من نوعها في السعودية؛ وذلك لعدة أسباب، فأولًا هناك جمال منازلها الخلاب، وثانيًا فالمنطقة غنية وثرية بالتاريخ.

وسلط موقع Trip Suggest المتخصص في السياحة الضوء على المحافظة السعودية قائلًا: برع سكان القرية الأوائل في الزراعة وعلم الفلك، وباستخدام الحسابات المجردة، تمكنوا من إنشاء تقويم زراعي يُعد من أشهر وأقدم تقويم من نوعه في السعودية.

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طراز معماري مميز في المجاردة

وتم بناء المنازل على طراز معماري متميز وتقع المنطقة في وسط مناظر طبيعية نابضة بالحياة من الجبال والوديان والكهوف والحقول الشاسعة وهناك تقام الاحتفالات والرقصات الفلكلورية في كثير من الأحيان.

المجاردة بعسير جوهرة فريدة في السعودية

الزراعة في المجاردة

تتميز المنطقة بوفرة من الشجيرات والأعشاب ذات الرائحة الجميلة بما في ذلك الكارالوما والخزامى والزعتر والريحان بالإضافة إلى الأشجار مثل العرعر واللوز.

وتتميز المجاردة بارتفاع جبالها وتباين درجات حرارتها على مدار الفصول، حيث تقع وسط أراضٍ خصبة تُزرع بواسطة الآبار التي تحوي ما يكفي من المياه للسكان ومزارعهم.

وبعض السكان يستخدمون تلك الآبار في الري بينما يستخدم البعض الآخر نظام الفلج الذي يوزع مياه الأمطار بالتساوي بين المزارع، وهو عبارة عن قناة محفورة في باطن الأرض أو على سطحها تكون مغطاة أو مكشوفة لتجميع المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية أو المياه السطحية أو تجميع مياه السيول.

وبرع مجتمع المجاردة المبكر في الزراعة، حيث زرع مجموعة واسعة من الفواكه مثل الرمان والتفاح والبرقوق والتين البربري والمشمش والعنب والخوخ والتوت وجميع أنواع البقوليات، كما تشتهر أيضًا بمنتجاتها من السمن والعسل.

المجاردة بعسير جوهرة فريدة في السعودية

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