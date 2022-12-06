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عن النصف الثاني من العام 2022

المجموعة السعودية توزع 566 مليون ريال أرباحًا

2022-12-06 الساعة 9:31
المجموعة السعودية توزع 566 مليون ريال أرباحًا
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الثاني من العام 2022.

إجمالي الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول” : “أن إجمالي المبلغ الموزع 566,100,000 ريال سعودي وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 754,800,000 سهم.

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تاريخ الأحقية

وأضافت الشركة، أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الخميس 14-5-1444هـ الموافق 8-12-2022م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مع العلم أن تاريخ التوزيع 22-12-2022م.

 

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